Ankara'da 2 haftada çeşitli suçlardan aranan 2 bin 29 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son iki haftada çeşitli suçlardan aranan 2 bin 29 kişinin yakalandığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son iki haftada çeşitli suçlardan aranan 2 bin 29 kişinin yakalandığını duyurdu.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında şüpheli görülen 455 bin 186 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi.

Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 2 bin 29 şüpheli yakalandı. Bunlardan adliyeye sevk edilen 445'i tutuklandı.

Ekiplerce kontrol edilen 252 bin 403 otomobilden 11'inin çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 17 motosiklet ve 30 modifiyeli araç için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 4 bin 668 kişiye de Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan aramalarda 1176 kaçak bandrolsüz sigara, 29 kurusıkı tabanca, 36 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatlı tabanca, 522 değişik çapta fişek, 27 belgesiz av tüfeği ile 27 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ