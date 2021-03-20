Ankara'da 2 haftada çeşitli suçlardan aranan 2 bin 561 kişi yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 2 haftada 6 ilçede yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 561 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 2 haftada 6 ilçede yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 561 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-18 Mart tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki, cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında şüpheli görülen 485 bin 182 kişi, kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 2 bin 561 şüpheli yakalandı. Hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlar nedeniyle adliyeye sevk edilen 353 zanlı tutuklandı.

Ekiplerce kontrol edilen 403 bin 173 otomobilden 14'ünün çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 19 motosiklete ve 39 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılık gerekçesiyle, 5 bin 913 kişiye de Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve eşyalarında yapılan aramalarda, 64 ruhsatsız tabanca, 27'si belgesiz 28 tüfek, 38 kurusıkı silah, 41 kesici ve delici alet, 694 değişik çapta fişek, 967 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay