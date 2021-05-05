Ankara'da 2 haftada asayiş uygulamalarında 297 kişi tutuklandı

Başkent'te 15-29 Nisan tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan297 kişi tutuklandı.

Başkent'te 15-29 Nisan tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan

297 kişi tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 15-29 Nisan tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde yapılan uygulamalarda 548 bin 931 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulama sonucunda şüpheli görülerek yakalanan bin 819 kişiden 297'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uygulamalarda kontrol edilen 306 bin 473 araçtan 10'unun çalıntı olduğu belirlenirken, 19 motosiklet ile 48 modifiyeli araca da Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. Uygulamada 290 adet kaçak bandrolsüz sigara, 37 adet kurusıkı tabanca, 43'ü ruhsatsız 47 adet tabanca, 800 adet değişik çaplarda fişek, 29'u belgesiz olmak üzere 31 adet av tüfeği ile 39 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı