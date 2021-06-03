Ankara'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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Ankara'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Ankara'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 07 MNH 78 ve 06 DHZ 68 plakalı hafif ticari araçlar ilçenin Ballıkpınar Mahallesinde çarpıştı.

Kazada yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ankara'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Ankara'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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