Ankara'da 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 07 MNH 78 ve 06 DHZ 68 plakalı hafif ticari araçlar ilçenin Ballıkpınar Mahallesinde çarpıştı.

Kazada yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal