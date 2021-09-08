Ankara'da 2 günde 48 kaçak göçmen yakalandı
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Ankara'da 2 günde 48 kaçak göçmen yakalandı

Ankara'da 2 günde 48 kaçak göçmen yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel

ANKARA'da, göçmen kaçakçılığının önüne geçilmesi yönünde sürdürülen çalışmalar kapsamında, 5- 7 Eylül 2021 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığı'nca 48 kaçak göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

ANKARA'da, göçmen kaçakçılığının önüne geçilmesi yönünde sürdürülen çalışmalar kapsamında, 5- 7 Eylül 2021 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığı'nca 48 kaçak göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Şereflikoçhisar ilçesi Büyükkışla Mahallesi'nde 5 Eylül 2021 tarihinde göçmen hareketliliği olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede yapılan araştırma sonucunda, Ankara- Niğde otoyolu üzerinde bulunan bir kanalda 7 Pakistan uyruklu, 7 Eylül 2021 tarihinde ise 5 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Gölbaşı ilçesi Yavrucuk Mahallesi'nde 7 Eylül 2021 tarihinde yapılan araştırmada, 6 yetişkin ve 5 çocuk olmak üzere toplam 11 Afganistan uyruklu, aynı gün Ankara- Konya yolu üzerinde menfez içerisinde 2'si Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 25 kaçak göçmen yakalandı.

Yasadışı yollardan yurda giriş yapan kaçak göçmenlere 6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet gereğince kişi başı 4 bin 746 TL olmak üzere toplam 20 yetişkin kaçak göçmene 94 bin 220 TL idari para cezası uygulandı. Göçmenler, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver

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