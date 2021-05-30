Ankara'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ankara'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekke Mahallesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla vurulan Cevat Ö. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Cemalettin Ç. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla dört şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Antony Blinken Mustafa Şentop Hasan Polatkan Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Oğuzhan Koç Burak Sergen Demet Akalın
Spor Enes Ünal Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 19:45:09. #1.14#

title