Ankara'da 2 FETÖ soruşturmasında 66 şüpheliye gözaltı kararı
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Ankara'da 2 FETÖ soruşturmasında 66 şüpheliye gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara'da 2 FETÖ soruşturmasında 66 şüpheliye gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' yapılanmasında 34, Emniyet yapılanması içerisinde yer alan 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' yapılanmasında 34, Emniyet yapılanması içerisinde yer alan 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında terör örgütü ile iltisakı ve irtibatı belirlenen şüphelilerin, Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edildi. Soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan; daha önce görevden ihraç edilmiş 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 3'ü görevde 12 astsubay, 7'si görevde 9 uzman çavuş, daha önce ilişiği kesilmiş 6 askeri öğrenci, askeri öğrencilerden sorumlu 2 mahrem imam olmak üzere toplam 34 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınmasına karar verildi.

EMNİYET YAPILANMASINDA 32 GÖZALTI KARARIYine Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada 32 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunduğu, örgütsel kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu oldukları belirlendi. 7'si ByLock kullandığı tespit edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen daha önce kamu görevinden çıkarılmış 6'sı 1'inci sınıf, 2'si 3'üncü sınıf, 2'si 4'üncü sınıf emniyet müdürü, 1'i emniyet amiri, 9'u komiser, 5'i komiser yardımcısı, 7'si polis memuru olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.Ankaar Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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