Ankara'da 2 bin 500 litre kaçak dezenfektan ele geçirildi
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Ankara'da 2 bin 500 litre kaçak dezenfektan ele geçirildi

Ankara'da 2 bin 500 litre kaçak dezenfektan ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 bin 500 litre Sağlık Bakanlığı onaysız dezenfektan ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 bin 500 litre Sağlık Bakanlığı onaysız dezenfektan ele geçirildi.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Yenimahalle İlçesi Yuva Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmenin Sağlık Bakanlığı onayı olmadan dezenfektan üretimi ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

İş yerine baskın düzenleyen ekipler, burada 2 bin 500 litre Sağlık Bakanlığı onaysız dezenfektan maddesi ele geçirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile işletme sahibi C.K. ve çalışanlardan O.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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