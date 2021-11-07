Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Ankara'da alacak verecek meselesi yüzünden bir arkadaşını öldüren cinayet zanlısının iş yerinde başka bir arkadaşının cesedi bulundu.

Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi'nde Sinan B. (70), akşam saatlerinde arkadaşı Mürsel Acar (60) ve Erdoğan Çakmak'la (61) buluştu. Kısa süre sonra aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Sinan B, yanındaki tabanca ile Acar ve Çakmak'a ateş edip kaçtı.

Acar olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan Çakmak 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüpheli Sinan B'nin yakalanması için Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

Zanlı Sinan B'yi dükkanında gözaltına alan polis, iş yerinde Hicabi Çınar'ın (61) cansız bedenini buldu.

Sinan B'nin polise verdiği ilk ifadesinde, arkadaşı Çınar'ın, kendisiyle dolandırılması konusunda dalga geçtiği için öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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