Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
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Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA Gölbaşı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Gölbaşı Belediyesi tarafından opera konseri düzenlendi.

ANKARA Gölbaşı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Gölbaşı Belediyesi tarafından opera konseri düzenlendi. Sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan opera gösteriminde; marşlar ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Mogan Gölü'nün kıyısında düzenlenen konser, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in ev sahipliğinde gerçekleşti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Mücadelesinin 102'nci yılına özel Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Işıklı şovlarle renk katılan gecede gökyüzü, Türk bayrağının rengi kırmızı beyaza boyandı.

GÖLBAŞI'NDA 102'NCİ YILA ÖZEL ETKİNLİKLER

19 Mayıs coşkusunu bu sene evlere taşıdıklarını ve düzenlenen opera gösterimi ile 102'nci yıla yakışır bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, etkinlik hakkında bilgi verdi. Başkan Şimşek, Kıymetli UYUM öğrencilerimiz hazırlamış olduğu gösterilerle saat 11.00'de 19 Mayıs Bayrak Koşusunu gerçekleştirdik. Öğleden sonra Türkiye'nin Vosvos Derneği Volksder tarafından düzenlenen organizasyon ile 102 klasik araç Gölbaşı sokaklarımızda renkli görüntüler yaşattı. Son olarak da saat 19.00'da Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçılarından oluşan Evrensel Ensemble Müzik Grubu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Mücadelemizin 102'nci yılında ölümsüz eserler ile bizlere eşlik etti. Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun dedi.

Program, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'in sanatçılara teşekkür etmesi ve çiçek ile hediye takdimi ile son buldu.

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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