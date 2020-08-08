Ankara'da 19 düzensiz göçmen yakalandı Başkentte 11'i Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Başkentte 11'i Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenimahalle ilçesinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, 11'i Afganistan, 8'i Pakistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA