Ankara'da 18 gündür kayıp olan kadın için su kuyularında arama yapıldı (2)

04.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 04.03.2020 23:20

KAYBOLAN KADIN GÜVENLİK KAMERASINDA

Nallıhan ilçesine bağlı Eymir Mahallesi'nde oturan Fatma Uykun (61), sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha eve dönmedi. Uykun'un telaşlanan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede vatandaşlarla birlikte arama yapan jandarma ekipleri, Uykun'un evinin önünde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Uykun, son olarak elindeki bastonuyla evden çıktığı an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri inceleyen ekipler, arama çalışmalarına devam ediyor.

Görüntü dökümü: Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Hasan OLUM/NALLIHAN (ANKARA), -

Kaynak: DHA