Ankara'da 17 kişilik minibüsten, 40 düzensiz göçmen çıktı
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Ankara'da 17 kişilik minibüsten, 40 düzensiz göçmen çıktı

Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ - Haberler | Güncel
Ankara'da 17 kişilik minibüsten, 40 düzensiz göçmen çıktı

Ankara'da 17 kişilik minibüsten, 40 düzensiz göçmen çıktıANKARA'da polisin durdurduğu 17 kişilik minibüsten, 40 düzensiz göçmen çıktı.

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Ankara'da 17 kişilik minibüsten, 40 düzensiz göçmen çıktı

ANKARA'da polisin durdurduğu 17 kişilik minibüsten, 40 düzensiz göçmen çıktı. Organizatörler A.İ., K.B. ve M.N. ile birlikte minibüs şoförü Ö.B. gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma kapsamında, İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giren düzensiz göçmenlerin kente geleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gölbaşı ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs ile organizatörlerin bulunduğu otomobili durdurdu. 17 kişilik minibüste yapılan kontrolde, 38'i Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörler A.İ., K.B. ve M.N. ile birlikte minibüs şoförü Ö.B. gözaltına alındı. 

1500 DOLAR KARŞILIĞINDA ANLAŞMIŞLARÖte yandan yapılan detaylı incelemede, göçmenlerin kendilerini yurt dışına kaçak yolla çıkarmaları için bin 500 dolar karşılığında göçmen kaçakçısı Afganistan uyruklu organizatör M.N. ile anlaştıkları saptandı.M.N.'ye, A.İ. ve K.B.'nin yardım ettiği ve üçlünün farklı bir otomobille minibüse öncülük ettiği öğrenildi. Yakalanan 40 düzensiz göçmenin de, 12 saatlik yol boyunca yemek yemedikleri, su içmedikleri öğrenildi.Ankara polisi ise yakalanan 40 düzensiz göçmenin temel ihtiyaçlarını karşılayarak, yemek verdi. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve Geri Gönderme Merkezine teslimi için işlem başlatıldı.Görüntü dökümü: Göçmenlerin yakalanması 

Genel detay

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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