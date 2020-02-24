Ankara'da 17,5 kilogram eroin ele geçirildiği operasyonda bir kişi tutuklandı

24.02.2020 20:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:12

Mamak ilçesinde iki ayrı operasyonda ele geçirilen 17,5 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesinde eş zamanlı iki ayrı operasyon düzenledi.

Aramalarda, paketlenerek satışa hazır hale getirilen toplam 17,5 kilogram eroin ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA