Ankara'da 17,5 kilogram eroin ele geçirildiği operasyonda bir kişi tutuklandı
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Ankara'da 17,5 kilogram eroin ele geçirildiği operasyonda bir kişi tutuklandı

Mamak ilçesinde iki ayrı operasyonda ele geçirilen 17,5 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

24.02.2020 20:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:12
Ankara'da 17,5 kilogram eroin ele geçirildiği operasyonda bir kişi tutuklandı

ilçesinde iki ayrı operasyonda ele geçirilen 17,5 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesinde eş zamanlı iki ayrı operasyon düzenledi.

Aramalarda, paketlenerek satışa hazır hale getirilen toplam 17,5 kilogram eroin ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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