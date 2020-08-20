Ankara'da 169 iş yerine 89 bin 819 lira 'koronavirüs' cezası ANKARA Valiliği, koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, kuralları ihlal eden 169 iş yerine 89 bin 819 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

ANKARA Valiliği, koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, kuralları ihlal eden 169 iş yerine 89 bin 819 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından, dün yapılan koronavirüs denetimlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "Ankara'da 19 Ağustos Çarşamba günü il genelinde ilgili tüm birimlerin katılımıyla koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde 13 bin 369 iş yeri denetlenmiş, kuralları ihlal eden 169 iş yerine 89 bin 819 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA