Ankara'da 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesinin görüntüleri ortaya çıktı

11.10.2019 23:12

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenerek katledildiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Ellerinde poşetlerle araçtan inen 3 kişinin köpeklere kemik vermesi kameralarca kaydedildi.



Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında 16 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerde 3 kişinin sokak köpeklerini zehirledikleri tespit edildi. Soruşturma sonucunda Musa D., Levent Ö. ve Aydın G. hakkında "sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlarından dava açıldı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz yargılanan 3 sanık, çok sayıda avukat ve hayvanseverler katıldı. Savunması alınan sanık Aydın G. suçlamaları kabul etmedi. Kemikleri kendi iş yerinde beslediği köpeğe vermek için aldıklarını öne süren Aydın G., köpeklerin kemikleri vermeden önce zehirlendiklerini iddia etti.



Mahkeme heyeti, köpeklere kemik verildiği anları gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının dava dosyasına girdiğini belirtti. Mahkeme, avukatların talebi üzerine zehirlenmeye tam olarak hangi maddenin neden olduğunu ve bu maddenin Çevre Kanunu'na muhalefet kapsamında olup olmadıklarının tespiti için kimya ve çevre mühendisi ile veteriner hekimden oluşacak 3 kişilik bilirkişi tarafından rapor hazırlanmasına karar verdi. Bir sonraki celsede söz konusu görüntülerin izlenmesi için mahkeme salonunda gerekli düzenlemelerin yapılmasına da karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



Mahkeme dosyasına giren görüntülerde 3 sanığın araçtan inerek ellerinde bulunan poşetlerle köpeklere kemik verdiği görülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA