Ankara'da 16 köpeği zehirleyen 3 kişiye 10'ar yıl hapis cezası
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Ankara'da 16 köpeği zehirleyen 3 kişiye 10'ar yıl hapis cezası

Ankara'nın Batıkent mahallesinde 16 sokak köpeğini zehir vererek, öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan 3 kişi, 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

28.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 28.01.2020 14:46
Ankara'da 16 köpeği zehirleyen 3 kişiye 10'ar yıl hapis cezası

Batıkent'te 16 sokak köpeğini zehirle öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 3 kişi 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada yargılanan 3 kişi, "sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlarından 10'ar yıl hapis ile 15'er bin lira adli para cezasına mahkum edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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