Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi tutuklandı
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Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi tutuklandı

Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladıktan sonra videosunu paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladıktan sonra videosunu paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Mamak ilçesinde ıssız bir alana götürdükleri H.A'yı darbeden, çektikleri görüntüleri de sosyal medya üzerinden paylaşan T.Y. ve erkek arkadaşı R.D ile ilgili iddialara yönelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Gözaltına alınan R.D. ile T.Y'nin, "çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve özel hayatın gizliliği" suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Ankara'da 15 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi tutuklandı - Haberler
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