Ankara'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Ankara'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz şehitleri, mezarlıları başında anıldı.

ANKARA'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 15 Temmuz şehitleri, mezarlıları başında anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına; İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şehit aileleri ve çok sayıda emniyet yetkilisi katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ndeki program, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından 15 Temmuz şehitlerinin mezarlarına Çanakkale'den getirilen toprak serpilerek, karanfil bırakıldı.

Bakan Yardımcısı İnce ve beraberindekiler, daha sonra Polis Şehitliği'ne geçti. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra şehit polislerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Ankara'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Ankara'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Ankara'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Ankara'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Ankara'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
15 Temmuz gecesi TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un 5 büyük manevi dinamiğini paylaştı
Selaların okunması talimatını veren Mehmet Görmez, 15 Temmuz'un 5 büyük manevi dinamiğini paylaştı
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Mustafa Demir Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam İlyas Tetik Demet Akalın Levent Yüksel
Spor Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da 15 Temmuz şehitleri anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 13:05:53. #1.16#

title