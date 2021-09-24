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Ankara'da 15 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara'da 15 kaçak göçmen yakalandı

ANKARA'da, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen çalışmada yakalanan 15 kaçak göçmen, 71 bin 190 TL idari para cezası uygulanarak, geri gönderme merkezine teslim edildi.

ANKARA'da, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen çalışmada yakalanan 15 kaçak göçmen, 71 bin 190 TL idari para cezası uygulanarak, geri gönderme merkezine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde kaçak göçmen hareketliliği olduğu bilgisi alındı. Bu kapsamda yapılan çalışma sonucu; Bala ilçesinde 5 Pakistan ve 1 Afganistan uyruklu, Gölbaşı ilçesinde 6 Afganistan uyruklu, Akyurt ilçesinde 1 Bangladeş uyruklu, Etimesgut ilçesinde 1 Afganistan uyruklu, Ayaş ilçesinde 1 Afganistan uyruklu, olmak üzere ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen toplam 15 kaçak göçmen yakalandı.Yasadışı yollardan yurda giriş yapan toplam 15 kaçak göçmene 71 bin 190 TL idari para cezası uygulandı ve kaçak göçmenler Akyurt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Haber :  ANKARA,


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