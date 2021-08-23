Ankara'da 15 kaçak göçmen yakalandı

ANKARA'da İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar neticesinde yakalanan 10 Afgan ve 5 Pakistan uyruklu göçmen, toplam 71 bin 330 TL para cezası kesilerek geri gönderme merkezine teslim edildi.

ANKARA'da İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar neticesinde yakalanan 10 Afgan ve 5 Pakistan uyruklu göçmen, toplam 71 bin 330 TL para cezası kesilerek geri gönderme merkezine teslim edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde dün Gölbaşı ilçesi Ankara-Niğde otobanı üzerinde Afgan uyruklu 10 göçmen yakaladı. Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ankara Gölbaşı ilçesi Belçarsak Mahallesi'nde 22 Ağustos 2021 tarihinde göçmen hareketliliği olduğu bilgisinin alınması üzerine yapılan araştırmada, Ankara-Niğde otobanı üzerinde ülkeye yasadışı yollardan giren Afganistan uyruklu 10 erkek düzensiz göçmen yakalanmıştır. Ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 10 şahsa 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 102-1-a maddesi gereğince toplam 47 bin 600 TL idari para cezası kesilerek, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmiştir" denildi.İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar neticesinde ise bugün Ankara-Niğde otoyolu gişelerinde Pakistan uyruklu 5 kişi yakalandı. Yapılan açıklamada "Ankara Gölbaşı ilçesinde 23 Ağustos 2021 tarihinde Ankara-Niğde otoyolu Ankara gişelerinde kontrol amacı ile durdurulan ticari taksi içerisinde ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 5 Pakistan uyruklu şahıs yakalanmıştır. Ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 5 şahsa 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 102-1-a maddesi gereğince toplam 23 bin 730 TL idari para cezası kesilerek, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmiştir" ifadeleri kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci