Ankara Kalkınma Ajansı 15 ilçede Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı'nı anlattı

ANKARA (AA) - Ankara Kalkınma Ajansı, 2021 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 15 ilçede başlattığı bilgilendirme toplantılarını tamamladı.

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, söz konusu toplantılar, Nallıhan, Beypazarı, Ayaş, Güdül, Bala, Kızılcahamam, Çamlıdere, Haymana, Çubuk, Kalecik, Evren, Şereflikoçhisar, Kahramankazan, Akyurt ve Elmadağ ilçelerinde gerçekleştirildi.

2021 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı'nın detaylarının paylaşıldığı toplantılara yerel aktörler ilgi gösterdi.

Toplam bütçesi 30 milyon lira olan programda, Ankara kırsalında yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmalarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir kır-kent ilişkisinin kurulması amaçlanıyor.

Programın ikinci bileşeninde de kadın kooperatiflerinin yenilikçi üretim, pazarlama ve markalaşma stratejileriyle kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

Programa internet üzerinden 10 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek.

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