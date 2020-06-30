Ankara'da 15 düzensiz göçmen yakalandı Başkentte yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 12'si Afganistan, 3'ü Özbekistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Başkentte yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 12'si Afganistan, 3'ü Özbekistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Keçiören ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada 12'si Afganistan, 3'ü Özbekistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA