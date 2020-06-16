Ankara'da 15 düzensiz göçmen yakalandı Başkentte, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 15 Afganistan uyruklu yakalandı.

Başkentte, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 15 Afganistan uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yaptı.

Tespit edilen Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Kaynak: AA