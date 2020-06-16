Ankara'da 15 düzensiz göçmen yakalandı
Başkentte, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 15 Afganistan uyruklu yakalandı.
16.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:11
Başkentte, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 15 Afganistan uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yaptı.
Tespit edilen Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.
Kaynak: AA