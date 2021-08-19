Ankara'da 15 bin memurdan 'kabul edilebilir teklif' talebi
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Ankara'da 15 bin memurdan 'kabul edilebilir teklif' talebi

Ankara'da 15 bin memurdan 'kabul edilebilir teklif' talebi
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Demir - Haberler | Ekonomi

Sen Konfederasyonu üyesi yaklaşık 15 bin kişi, Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda düzenlenen mitingde hükümetten '6'ncı Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde kabul edilebilir bir teklif talebinde bulundu.

Sen Konfederasyonu üyesi yaklaşık 15 bin kişi, Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda düzenlenen mitingde hükümetten '6'ncı Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde kabul edilebilir bir teklif talebinde bulundu.

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından Tandoğan Meydanı'nda '6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine Yönelik' miting düzenlendi. Türkiye'nin farklı noktalarından Ankara'ya gelen yaklaşık 15 bin memur, toplu sözleşmeye yönelik taleplerini dile getirdi. Meydanı dolduran memurlara ve kamu işveren heyetine seslenen Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "11 hizmet kolunda yetkili sendikalarımızla biz ülkemizin hizmetçisiyiz. Kamu emekçisiyiz. Akıl teriyle, alın teriyle, fikriyle birlikte Türkiye'nin hizmetkarıyız. Kamu işveren heyetine, bize güçlü Türkiye'nin rakamlarıyla, yeni Türkiye'nin oranlarıyla ve büyük Türkiye'nin haklarıyla donanmış bir teklifle gelin diyoruz" dedi.

HAKKIMIZIN GEREĞİNİ TEKLİF ETSİNLERGörüşmelerde son 3 güne gelindiğine vurgu yapan Yalçın, masadan uzlaşarak kalkmak istediğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:  

"Bugün Anadolu Meydanı'nda kabul etmediklerimizi ifade etmek, beklentilerimizi tekrar etmek, emeğin örgütlü gücüyle kamu işverenine yeni ve adil bir teklif beklentimizi haykırmak için toplandık. 3 gün az bir zaman değil. Son günü, son anı beklemeye gerek yok. Hükümetin işi zor değil aslında, kolay. Doğru olanı, adil olanı, hakkımızın gereğini bize teklif etsin yeter. Bir gerçek vardır, en iyi toplu sözleşme masada uzlaşılan toplu sözleşmedir. Biz masada uzlaşmak istiyoruz. Ancak masada uzlaşmanın yolu, memurun alım gücünü yükseltmek ve tekliflerin gereğini yerine getirmektir."


Ankara'da 15 bin memurdan 'kabul edilebilir teklif' talebi
Ankara'da 15 bin memurdan 'kabul edilebilir teklif' talebi
Ankara'da 15 bin memurdan 'kabul edilebilir teklif' talebi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Demir

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