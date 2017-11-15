Ankara'da 15 Bin Bylock Kullanıcısı Tespit Edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara'da 15 bin kişinin ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini, kullanıcı olduğu tespit edilen kişilerin büyük çoğunluğu hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, adliye binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma programı olan ByLock hakkında konuşan Kocaman, Ankara'da 15 bin kişinin ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini söyledi. ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen kişilerin büyük çoğunluğu hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden Kocaman, "Emniyet ve ilgili kurumlardaki yoğunluk nedeniyle bu kişilerin tamamına adli soruşturma açılamadı" ifadelerini kullandı.



"FETÖ ELEBAŞININ TALİMATIYLA HESAP ARTIŞI YAPANLAR BİZİM İÇİN CİDDİ ŞÜPHELİDİR"



Kocaman, FETÖ ile mücadeleye kararlı bir şekilde devam ettiklerini vurgulayarak, "17-25 Aralık, FETÖ için toptan bir kriter olmamalı. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. 17-25 Aralık örgüt yöneticileriyle ilgili genel bir milat değildir. Bizim bahsettiğimiz normal vatandaş, örgütte yöneticilik yapmış olanlar değil. Vatandaş, bu örgütün gerçek yüzünü görünce araya perdeyi çekmiş. Örgütün yönetici takımından bir kişi himmet toplamış, örgüt adına toplantılar düzenlemiş, sohbetleri o organize etmiş. Bu kişi 17-25 Aralık'tan önce de sonra da sorumlu. Yönetici takımı bilerek ve isteyerek örgütün içinde kalmış ve örgütün eylemlerini organize etmiş. Bank Asya bizim ana kriterimiz. 17-25'ten önce kredi çekmiş, taksit yatırmış kişiler değil. FETÖ elebaşının talimatıyla hesap artışı yapanlar bizim için ciddi şüphelidir" diye konuştu.



"YÜZLERCE, BİNLERCE KRİPTO FETÖ'CÜ ORALARDAYKEN NE YAZIK Kİ KARARLAR HIZLICA ALINAMADI"



FETÖ'nün doğru ve yeterli bir şekilde bilinmesi durumunda her şeyin daha kolay anlaşılacağının altını çizen Kocaman, "Ocak 2014'ü düşünün. Cumhurbaşkanımız o dönemde Başbakan, hükümet, bakanlar ve herkes televizyonlarda bunları anlatıyor. Diyeceksiniz ki 'niye banka hemen kapatılmadı?' Yüzlerce, binlerce kripto FETÖ'cü oralardayken ne yazık ki kararlar hızlıca alınamadı. Bu nedenle mücadelede gecikmeler oldu. Samanyolu TV'nin TÜRKSAT'tan çıkarılma kararı çok önceden alınmasın rağmen, gereği yapılamadı. Her yerde kripto FETÖ'cü olduğu için devlet adımlarını hızlı atamadı. Ocak-Şubat 2014 Türkiye'sini gözümüzün önüne getirdiğimizde, Borçlar Hukuku'nda bir tabir vardır. 'Orta zekalı, iyi niyetli, dürüst, objektif, üçüncü kişi' özelliklerini taşıyorsanız bunu görürsünüz hemen. Biz sağlık probleminiz yoksa, bunu görmeniz lazım" şeklinde konuştu.



"YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ'NİN FETÖ ÜYELİĞİ KONUSUNDA VERDİĞİ KARARA KATILMIYORUM"



Kocaman, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin FETÖ üyeliği konusunda verdiği "örgüte yalnızca sempati duymak veya örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek, buna ilişkin yayınları okumak, bulundurmak, örgüt liderine saygı duymak gibi fiillerin örgüt üyeliği için yeterli olmayacağı" yönündeki karara katılmadığını dile getirdi. Bu kararı eleştirdiğine dikkat çeken Kocaman, "Örgütle mücadelenin devam ettiği bu süreçte, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararının doğru olmadığını düşünüyorum. Normal bir vatandaş dini duygularla, FETÖ'cüleri tam anlamıyla tanımadığı için sohbetlerine gitmişse bu kişiler bizim için tek başına FETÖ üyesi değil. Ama terörist elebaşının talimatı sonrası Banka Asya'ya para yatıranlar terör örgütü üyesidir. Karar, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'ndan geçene kadar alınacak kararlarda aynı kriterlerle devam edeceğiz. Karar tekrar Dairenin önüne gelir, Daire onar, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda geçer o zaman hepimizi bağlar. Ama şu aşamada biz katılmıyoruz. Belki mahkeme direnecek şu anda belli değil ne olacağı. Ben umudumu koruyorum. Değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizi şu aşamada etkilemez. FETÖ ile mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi.



(Abdullah Sarica/İHA)