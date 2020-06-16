Ankara'da 15 Afgan göçmen yakalandı ANKARA'da, polis ekiplerinin yaptığı uygulamada, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 15 Afganistan uyruklu yakalandı.

ANKARA'da, polis ekiplerinin yaptığı uygulamada, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 15 Afganistan uyruklu yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Altındağ ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA