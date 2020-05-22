Ankara'da 15-20 yaş arası gençler sokakta
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Ankara'da 15-20 yaş arası gençler sokakta

Normalleşme planı çerçevesinde 15-20 yaş arası kişiler, saat 11.00 itibarıyla dört saat süreyle sokağa çıktı.

Ankara'da 15-20 yaş arası gençler sokakta
22.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:29

Normalleşme planı çerçevesinde 15-20 yaş arası kişiler, saat 11.00 itibarıyla dört saat süreyle sokağa çıktı. Ankara'da da izinden faydalanan gençler parklara akın etti.

Normalleşme planı çerçevesinde 0-14 yaş, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü olmak üzere üç farklı yaş grubundaki kişiler için bir süredir belirli tarih ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Bu çerçevede 20 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00-15.00 arasında 14 yaş ve altındaki çocuklar sokağa çıktı. Bugün ise 15-20 yaş arasındaki kişilere izin verildi. 15-20 yaş arasındaki gençler, bugün saat 11.00-15.00 arasında toplam dört saat süreyle sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi ile saat 11.00 itibarıyla ikinci kez dışarıya çıkan gençler, Ankara'da parklara akın etti. Sıcak havada dışarı çıkan gençler, paten kullandı, bisiklet sürdü ve yürüyüş yaptı. Parklarda vakit geçiren gençler, sosyal mesafe kurallarına da dikkat etti.

"Mutluyum"

Evde nasıl vakit geçirdiğini anlatan 15 yaşındaki Melike Akyıldız, "Evde vakit güzel geçiyor. Hem eve, aileme karşı daha fazla sorumluluğum olduğunu fark ediyorum. Çünkü önceden böyle bir şey yoktu, daha fazla dışarı çıkıyor ve bunları göremiyordum. Şimdiyse anneme yardımcı oluyorum. Annemi mutlu ediyorum. Bunu yapmam gerektiğini de yeni yeni fark ediyorum, bu da bana biraz ders oluyor" dedi. Akyıldız, sokağa çıkma izniyle ilgili ise, "Mutluyum, güzel. Arkadaşlarımla vakit geçireceğim" ifadelerini kullandı.

"Paten süreceğiz"

15 yaşındaki Melek Nalçacı ise iznin güzel olduğunu ancak daha uzun olması gerektiğini belirterek, "Arkadaşlarım toplanacak. Oturacağız, paten süreceğiz" şeklinde konuştu.

15 yaşındaki Berkay Yalçın da, "İyi oldu ama dört saat çok az" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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