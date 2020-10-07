Ankara'da, 146 yetiştiriciye 676 damızlık teke dağıtılacak
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Ankara'da, 146 yetiştiriciye 676 damızlık teke dağıtılacak

07.10.2020 19:08 | Son Güncelleme: 07.10.2020 19:08
Ankara'da, 146 yetiştiriciye 676 damızlık teke dağıtılacak

TARIM ve Orman Bakanlığı, 'Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' kapsamında, Ankara'da 146 yetiştiriciye 676 damızlık teke dağıtacak.

TARIM ve Orman Bakanlığı, 'Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi' kapsamında, Ankara'da 146 yetiştiriciye 676 damızlık teke dağıtacak. Bakan Bekir Pakdemirli, Güdül ilçesinde gerçekleşecek projenin açılış programına katılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara keçisi varlığının yaygınlaştırılması amacıyla, 'Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi'ni düzenliyor. Proje kapsamında, Ankara keçisinin doğduğu topraklarda yeniden canlandırılması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başkanlığında, yarın saat 11.00'de Güdül ilçesinde gerçekleşecek açılış programında, Türkiye'deki Ankara keçisi varlığının yüzde 75'ini oluşturan Ankara'da 13 ilçeden 146 yetiştiriciye 676 damızlık teke dağıtımı yapılacak.

'İKİ KATIN ÜZERİNDE ARTIŞ GÖSTERDİ'

2008 yılına kadar düşüş eğiliminde olan ve 66 bin seviyelerine kadar düşen Ankara keçisi varlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyguladığı proje ve desteklerle 2020'de iki katın üzerinde artış gösterdi. 'Ankara Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi'yle yetiştiricilerin elinde bulunan Ankara keçisi sürülerine, yüksek vasıflı genç tekelerin katılımıyla kan değişimi sağlanarak işletmelerin mevcut verimliliği artırılacak. Proje, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile uygulanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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