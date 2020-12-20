Ankara'da 14 yıl önce işlenen cinayetin kaçak zanlısı yakalandı
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Ankara'da 14 yıl önce işlenen cinayetin kaçak zanlısı yakalandı

20.12.2020 21:18 | Son Güncelleme: 20.12.2020 21:27
Ankara'da 14 yıl önce işlenen cinayetin kaçak zanlısı yakalandı

Ankara'nın Haymana ilçesinde 2006 yılında işlenen cinayet, arkadaş ortamında gelen itirafla aydınlatıldı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde 2006 yılında işlenen cinayet, arkadaş ortamında gelen itirafla aydınlatıldı. Olayla ilgili tutuklanan bir kişinin itiraflarının ardından aranan cinayet zanlısı, Şanlıurfa'dan Suriye'ye kaçmak üzereyken yakalandı.

Kan donduran olay, 14 yıl önce yaşandı. 2006 yılında bir anda sırra kadem basan ve en son 25.10.2020 Pazar günü gelen bir itirafla cinayete kurban gittiği öğrenilen Memduh Korkmaz'ın katili İzzet G. kaçmıştı. Cinayet ile ilgili ise Murat Y. isimli bir şahıs gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Murat Y.'nin itirafları üzerine İzzet G. aranmaya başladı. Polisin titiz çalışması sonucunda kaçak katil zanlısı İzzet G.'nin kimliğini Polatlı'da ele geçirdi. Bunun üzerine arama çalışmalarına hız veren polis ekipleri, şahsın Şanlıurfa'da olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, öğle saatlerinde yaptığı operasyonla İzzet G.'yi Suriye'ye kaçacağı esnada yakaladı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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