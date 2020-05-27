Ankara'da 14 yaş altı çocuklar sokakta
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Ankara'da 14 yaş altı çocuklar sokakta

Normalleşme planı çerçevesinde 0-14 yaş arası çocuklar, bugün de saat 11.00 itibariyle dört saat süreyle sokağa çıktı.

Ankara'da 14 yaş altı çocuklar sokakta
27.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:42

Normalleşme planı çerçevesinde 0-14 yaş arası çocuklar, bugün de saat 11.00 itibariyle dört saat süreyle sokağa çıktı. Ankara'da da izinden faydalanan minikler, aileleri ile birlikte parklara giderek hava aldı, bisiklet sürdü, top oynadı.

Korona virüs (COVID-19) tedbirlerinin esnetilmesine ilişkin "Normalleşme Planı" çerçevesinde 0-14 yaş, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü olmak üzere üç farklı yaş grubundaki kişiler için belirli tarih ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Bu çerçevede, geçen hafta 20 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00-15.00 arasında sokağa çıkan 14 yaş ve altındaki çocuklar için aynı izin bu hafta da devam etti. 0-14 yaş grubu çocuklar, saat 11.00 itibariyle dört saat süreyle sokağa çıktı. Bugün saat 11.00-15.00 arasında üçüncü kez sokağa çıkan 0-14 yaş arası çocuklar, aileleri ile birlikte parklara akın etti. Evde kaldıkları bir haftanın ardından bugün de sokağa çıkan minikler; hava aldı, bisiklet sürdü, top oynadı ve doyasıya eğlendi.

Çocuğunu parka getiren Neslihan Saat Kutlu, sokağa çıkma iznine ilişkin, "Tabii ki iyi bizim için. Bebeğimle ilk defa dışarı çıkıyoruz Çarşamba günleri. Bunu geç saatlere alırlarsa daha iyi olur çünkü yazın sıcağı geliyor artık ve sıcakta çocuğu dışarı çıkartıp bunaltmak zor oluyor" dedi. Kutlu, çocuğuna ilişkin de "Dışarı çıktı, çok mutlu. Doğayla yüz yüze" ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla parkta top oynayan Nurgül Seferoğlu ise "İzin çok iyi oldu çünkü çok sıkılmıştık. 13 Mart'tan beri evdeyiz. Bayağı sıkılmışlardı" dedi. İznin artırılması gerektiğini vurgulayan Seferoğlu, "Haftanın üç günü olsa daha iyi olur. Çünkü çocuklar gerçekten çok sıkılıyor ve evde de hareketimiz çok kısıtlı" ifadelerini kullandı.

Ailesi eşliğinde parka gelen çocuklardan Onur Seferoğlu ise "Çok mutluyum. Evdeyiz, telefonla oynamaktan bıktım, artık çok sıkıldım. Normalde hep çıkıyorduk, dışarı çıkınca çok seviniyorum artık" dedi. Parkta neler yapacağını da dile getiren Seferoğlu, "Arkadaşım Eser ile gelirse oynarım sosyal mesafeye dikkat ederek, bisiklet sürerim, futbol oynarım" dedi.

"Bir gün önceden başlıyor, daha önceden söylesek çok daha önceden başlayacak heyecan"

Çocukları Ayla ve Duru'yu parka getiren İzzet Özlü ise "Evde zaten çok sıkılıyor, bunalıyorlar. Havalar da ısındı. Bir bakıma iyi oluyor ama birazcık daha sık olursa daha güzel olur. Hiç değilse haftada üç gün yapabilirse, saati biraz daha geniş tutarlarsa çok çok daha iyi olur. Enerjilerini bir şekilde atmaları lazım" dedi. Özlü, çocuklarının sokağa çıkma iznine ilişkin sevinçlerini ise, "Normalde öğlene kadar uyurlar. Sabah saat 07.00'de kalkmış, beni uyandırıyor. 'Hadi gidelim baba', 'hadi kalk baba' diye. Dünden bisikletleri çıkardık, hazırlık yaptık, arkasına koyacağı oyuncağına kadar, neleri yanına alacağına kadar. Bir gün önceden başlıyor, daha önceden söylesek çok daha önceden başlayacak heyecan" ifadeleriyle dile getirdi.

"Sağlanan imkanlardan memnunuz"

Yılmaz Uzun ise, "Çocuklar evde sıkıldılar. Hava da güzel, hava aldırmak için çıktık" dedi. Uzun, "Sağlanan imkanlardan memnunuz. Çocuklar evde çok sıkıldığı için, bir yere de çıkaramadık virüsten dolayı. Bu imkanları da değerlendirmek için hava alalım diye çıktık, parka geldik. Tekrar gidiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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