Ankara'da 14 sığınmacı yakalandı
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Ankara'da 14 sığınmacı yakalandı

Başkentte, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 14 kişi yakalandı.

Ankara'da 14 sığınmacı yakalandı
11.07.2020 17:43 | Son Güncelleme: 11.07.2020 20:03

Başkentte, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 14 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde sığınmacılara yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada Afganistan uyruklu 14 kişi yakalanırken sığınmacıları kente getiren 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Sığınmacıların sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA

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