Ankara'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
04.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:34
Başkentte polis ekiplerince 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Başkentte polis ekiplerince 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gölbaşı'nda yapılan uygulamalarda, 13 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ