Ankara'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Başkentte polis ekiplerince 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gölbaşı'nda yapılan uygulamalarda, 13 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ