Ankara'da 14 düzensiz göçmen yakalandı
Ankara'da, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen 14 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
09.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:48
Ankara'da, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen 14 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce Altındağ ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, yabancı uyrukluların sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: AA