Ankara'da 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi
Ankara'da 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi Ankara'nın Çankaya ilçesinde 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi.
ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Ankara'da 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi
ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde 137 bin 689 adet kozmetik ürün ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri 3 gün önce Çankaya ilçesinde yaptıkları çalışmalar neticesinde 137 bin 689 kozmetik ürün ele geçirdi. Ayrıca konuya ilişkin Kaçakçılık suçundan ve zehirli madde imal ve ticareti suçundan 1 şüpheliyi yakaladı.