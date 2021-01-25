Ankara'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
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Ankara'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

25.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:43
Ankara'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kimlik ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin İran üzerinden yurda giriş yaparak Ağrı, Van ve Ankara'ya geleceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Gölbaşı ilçesinde Batman'dan İstanbul'a giden bir otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan kontrollerde pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmenle bu kişilere aracılık ettikleri belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan başka bir otobüsü AŞTİ'ye girdiği esnada durduran ekipler, pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmenin de araçta olduğunu belirledi. Bu kişilere aracılık eden 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği, 4 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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