Ankara'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 10'u Afganistan, 3'ü Özbekistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
15.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:39

Ankara'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 10'u Afganistan, 3'ü Özbekistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada, 10'u Afganistan, 3'ü Özbekistan uyruklu toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Haber
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada! Haber
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti
Demokrasi yürüyüşünde ortalık karıştı, HDP'li vekil TOMA'nın önüne geçti
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
İETT gece seferlerine yeniden başlıyor
İçinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu! Polis her yerde sahibini arıyor
İçinde 3 kilo altın olan çantayı trende unuttu! Polis her yerde sahibini arıyor
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Korona günlerini evde geçiren Türkiye'nin internette en çok arattığı kelime belli oldu
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek
Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Sezen Aksu Ajda Pekkan
Spor Falcao Tamer Tuna Okan Buruk Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Ankara'da 13 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 16:55:09. #1.15#
title