Ankara'da 13 düzensiz göçmen yakalandı Ankara'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 10'u Afganistan, 3'ü Özbekistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara'da, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 10'u Afganistan, 3'ü Özbekistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada, 10'u Afganistan, 3'ü Özbekistan uyruklu toplam 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için gerekli işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA