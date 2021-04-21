Ankara'da 127 kilogram esrar, 176 kilogram Hint keneviri tohumu ele geçirildi
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Ankara'da 127 kilogram esrar, 176 kilogram Hint keneviri tohumu ele geçirildi

Ankara'da 127 kilogram esrar, 176 kilogram Hint keneviri tohumu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Ankara'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 127 kilogram esrar ve 176 kilogram Hint keneviri tohumu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 127 kilogram esrar ve 176 kilogram Hint keneviri tohumu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.V.Ö'nün elinde yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Uyuşturucu maddeyi Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan köy evleri ve ahırlarda sakladığı tespit edilen zanlının uyuşturucunun bir kısmını Ankara'ya getirdiği ve Çankaya ilçesinde bir adreste tuttuğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatla K.V.Ö'ye ait adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 çuval içine gizlenmiş şekilde 176 kilo 630 gram Hint keneviri tohumu, 35 çuval içinde 127 kilo 73 gram kubar esrar ile iki av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucu temin etmek ve ticaretini yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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