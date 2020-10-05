Ankara'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
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Ankara'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

05.10.2020 18:57 | Son Güncelleme: 05.10.2020 19:00
Ankara'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Başkentte, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Başkentte, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesi ve AŞTİ'de yabancı uyruklulara yönelik uygulama yaptı.

Tespit edilen Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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