Ankara'da 12 bin litre etil alkol ele geçirildi
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Ankara'da 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

Ankara'da 12 bin litre etil alkol ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da 12 bin litre etil alkol ele geçirildiANKARA'da, polis operasyonunda, kaçak yollarla ülkeye sokulan 12 bin litre etil alkol ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

ANKARA'da, polis operasyonunda, kaçak yollarla ülkeye sokulan 12 bin litre etil alkol ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Etil alkollerin, sahte içki yapımında kullanılacağı ve bayram öncesi piyasaya sürülmek istendiği belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesinde belirlenen 3 depoya eş zamanlı baskın yaptı. Depolarda yapılan aramalarda; kaçak yollarla ülkeye sokulan toplam 12 bin litre, metil alkol oranı yüksek olduğu belirtilen etil alkol ele geçirildi. Ö.A., B.Ç. ve O.K. '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' ve '4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunu'na muhalefet' suçlamalarıyla gözaltına alındı.Ülkeye kaçak yollarla sokulan etil alkollerin, 'merdiven altı' tabir edilen yerlerde sahte içki yapımında kullanılacağı öğrenildi. Sahte içkilerin de bayram öncesi eğlence mekanları için piyasaya sürülmek istendiği belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Burak TEKİN- Celal ATALAY/ANKARA, -


Ankara'da 12 bin litre etil alkol ele geçirildi
Ankara'da 12 bin litre etil alkol ele geçirildi
Ankara'da 12 bin litre etil alkol ele geçirildi
Ankara'da 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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