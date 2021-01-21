Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı (3)
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Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı (3)

21.01.2021 18:11 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:15
Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı (3)

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMASağlık Bakanlığı, 85 yaş üstü vatandaşların evde aşılanma sürecinin başlamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, 85 yaş üstü vatandaşların evde aşılanma sürecinin başlamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Bilim Kurulunca hazırlanan aşılama takvimi doğrultusunda sağlık çalışanlarıyla başlayan Covid-19 aşı uygulamasında şimdi de 85 yaş üzeri vatandaşların aşılandığı belirtilerek, "Aşılamalar 90 yaş üstü vatandaşlarda olduğu gibi yine evlerde veya randevu alınarak sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor. Sağlık durumları kontrol edilen 85 yaş üstü vatandaşlara aşı uygulanıyor. Sonrasında aşılanan kişi en az yarım saat gözetim altında tutularak sağlık durumu takip ediliyor" denildi.

Açıklamada, Ankara Ayaş Aşı Uygulama Ekibince Gençali köyünde yürüme zorluğu çeken 89 yaşındaki Emine Dömeke'yi evde aşıladığı, daha sonra Ayaş merkezde 88 yaşındaki Satı Kayıran'ın aşılandığı belirtildi. Bu yaş grubunun da aşılama çalışmalarının ülke genelinde kısa sürede tamamlanması planlandığı belirtildi.

Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı (3)
Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı (3)
Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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