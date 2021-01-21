Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı (2)
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Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı (2)

21.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:35
Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı (2)

'HERKES AŞI OLSUN'Ankara'da evlerinde sağlık çalışanları tarafından koronavirüs aşısı yapılan ikisi de 116 yaşındaki Hatice Çoğalan ile Güllü Yücel, DHA'ya konuştu.

'HERKES AŞI OLSUN'

Ankara'da evlerinde sağlık çalışanları tarafından koronavirüs aşısı yapılan ikisi de 116 yaşındaki Hatice Çoğalan ile Güllü Yücel, DHA'ya konuştu. Hatice Çoğalan, kendisine aşı yapan sağlık çalışanlarının yaklaşık yarım saat evde bekleyerek, aşının takibini yaptıklarını söyledi. Evinde aşılanmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Çoğalan, "Allah herkesi memnun etsin. Herkes aşı olsun. Çok memnun oldum, geldiler, aşı yaptılar. Bundan daha iyisi can sağlığı. Zararlı bir şey değil. Sırası gelen herkes olsun, bundan zarar yok. İğne girdi, acımadı, sızlamadı. Çok mutluyum. Devletim sağ olsun, ben memnunum. 'Aşı olmayacağım' diyen olsun, 'istemem' diyen istesin. İğnenin girdiğini duymadım. Herkes aşı yaptırsın" dedi.

'AŞI OLDUM, ÇOK MUTLUYUM'Güllü Yücel ise aşı olunması yönünde çağrıda bulunarak, "Aşı oldum, mutluyum. İnşallah daha iyi olurum. Herkes aşı olsun. Benim torunum çok; ama bu hastalık nedeniyle buraya gelemediler, bana bakamadılar" ifadesini kullandı.Şaduman UNUTMAZ-Onur Can KANKAL/ANKARA,

Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı (2)
Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı (2)
Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı (2)
Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı (2)
Ankara'da 116 yaşında iki kadına, koronavirüs aşısı yapıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

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