Ankara'da 11 kilo esrar ele geçirildi

Ankara'da polis tarafından iki araçta yapılan aramada 10 kilo 800 gram toz esrar ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da polis tarafından iki araçta yapılan aramada 10 kilo 800 gram toz esrar ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehre yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Gölbaşı ve Kahramankazan ilçelerinde şüpheli gördükleri iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda toplam 10 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı