Ankara'da 11 İlçede Oylar Yeniden Sayılıyor

Ankara'da 11 İlçede Oylar Yeniden Sayılıyor

AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Ankara'da 11 İlçede Oylar Yeniden Sayılıyor

AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Ankara'da Polatlı, Çubuk, Pursaklar, Altındağ, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Keçiören, Sincan, Bala, Çankaya ve Çamlıdere'de oyların yeniden sayılmasına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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