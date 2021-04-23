Ankara'da 11 FETÖ'cü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da 11 FETÖ'cü yakalandı

Ankara'da 11 FETÖ'cü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te terör örgütü FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerinde saklandığı tespit edilen 11 firari şüpheli, 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Başkent'te terör örgütü FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerinde saklandığı tespit edilen 11 firari şüpheli, 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerinde firari 11 şahsın saklandığını tespit etti. Harekete geçen Kaçakçılık Şube ekipleri Yenimahalle, Keçiören, Altındağ, Etimesgut, Mamak ve Sincan ilçelerinde bulunan gaybubet evlerine yaptığı eş zamanlı operasyon ile 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler arasında ihraç Sayıştay Başkanlığı - Başdenetçisi, ihraç Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcısı, ihraç Dışişleri Bakanlığı Ateşesi, ihraç Hava Kuvvetleri Komutanlığı Yarbayı, ihraç Kara Kuvvetleri Komutanlığı Üsteğmeni, ihraç Ankara Çocuk ve Eğitim Hastanesi eczacısı olduğu öğrenildi. Yakalanan şahıslar hakkında tahkikat başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı
Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı
ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı
ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı
FETÖ'nün hücre evlerinde viski ve şarap şişeleri çıktı
FETÖ'nün hücre evlerinde viski ve şarap şişeleri çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Toprak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Fırat Aydınus Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ankara'da 11 FETÖ'cü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:31:48. #1.15#

title