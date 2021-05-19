Ankara'da "102 vosvos"la 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da "102 vosvos"la 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu

Ankara'da '102 vosvos'la 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Başkentte, Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Volkswagen Dayanışma Derneğince (Volksder) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 102 vosvosla konvoy oluşturuldu.

Başkentte, Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Volkswagen Dayanışma Derneğince (Volksder) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 102 vosvosla konvoy oluşturuldu.

Gölbaşı Sahil Parkında bir araya gelen Volksder üyeleri, buradan başlattıkları vosvos konvoyuyla ilçe genelinde tur attı.

Araçlarını Türk bayraklarıyla süsleyen dernek üyelerinin şarkılar ve marşlar eşliğinde yaptıkları şehir turuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Volksder Başkanı Fikret Gültekin, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yıl dönümünde 102 araçla konvoy oluşturduklarını söyledi.

Davetlerinden dolayı Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı Kaymakamlığına teşekkür eden Gültekin, sosyal etkinliklerde bulunmanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

Ankara'da '102 vosvos'la 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu
Ankara'da '102 vosvos'la 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu
Ankara'da '102 vosvos'la 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu
Ankara'da '102 vosvos'la 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sibel Can Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Adem Büyük Hakan Arslan Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da "102 vosvos"la 19 Mayıs konvoyu oluşturuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 15:13:17. #1.14#

title