Ankara'da 10 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

08.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:34

Başkentte 10 Kasım Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümü olan 10 Kasım Pazar günü, anma törenleri kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Buna göre, 10 Kasım saat 06.30'dan itibaren, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi olmak üzere bu caddelere çıkan tüm sokak ve yollar, anma programları sona erene kadar çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Kaynak: AA