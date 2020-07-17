Ankara'da 10 düzensiz göçmen yakalandı Başkentte, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 10 kişi yakalandı.

Başkentte, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 10 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Altındağ ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.

Kaynak: AA