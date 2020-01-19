Ankara'da 10,5 kilogram eroin ele geçirildi
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Ankara'da 10,5 kilogram eroin ele geçirildi

ANKARA'da, Afganistan uyruklu bir kişinin evine düzenlenen operasyonda 10,5 kilo eroin ele geçirildi.

19.01.2020 07:54 | Son Güncelleme: 19.01.2020 07:54
Ankara'da 10,5 kilogram eroin ele geçirildi

ANKARA'da, uyruklu bir kişinin evine düzenlenen operasyonda 10,5 kilo eroin ele geçirildi.

Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesi'nde Afganistan uyruklu M.R.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, gece yarısı M.R.A.'nın evine operasyon düzenledi. Baskında 10,5 kilo eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.R.A.'nın emniyetteki islemleri sürüyor.


Kaynak: DHA
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