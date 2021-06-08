Ankara'da 1 ton 610 kilo kaçak tütün ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da 1 ton 610 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Ankara'da 1 ton 610 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 610 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 ton 610 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ'da bir adreste kaçak tütün bulundurulduğu bilgisini edindi.

Adrese düzenlenen operasyonda 1 ton 610 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Tütünlerin sahibi olduğu belirlenen kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
Ankara'da Hayat Boyu Öğrenme kutlaması! El emeği göz nuru ürünler sergilendi
Ankara'da Hayat Boyu Öğrenme kutlaması! El emeği göz nuru ürünler sergilendi
Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi! Sosyal medya hesabından profilini ifşa etti
Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi! Sosyal medya hesabından profilini ifşa etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Mert Günok Ozan Tufan Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da 1 ton 610 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 19:09:30. #1.13#

title